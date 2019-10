Συρία : Η Τουρκία συνεχίζει το σφυροκόπημα – Εκατοντάδες οι νεκροί

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη βορειοανατολική Συρία, εν μέσω αλληλοκατηγοριών μεταξύ της Τουρκίας και των κουρδικών δυνάμεων και με τη διεθνή κοινότητα να καταδικάζει μεν, αλλά να μένει άπραγη απέναντι στις εχθροπραξίες.

Για τρίτη μέρα, η Τουρκία συνεχίζει το σφυροκόπημα σε κουρδικές θέσεις στη Συρία. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι άνδρες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (σ.σ. συριακή αντιπολίτευση) έχουν «εκκαθαρίσει» συνολικά 11 κουρδικά χωριά.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας υποστηρίζει ότι οι Κούρδοι έχουν περάσει στην αντεπίθεση, καθώς οι δυνάμεις του YPG έπληξαν με βλήματα όλμων τουρκική βάση δυτικά του Ευφράτη, κοντά στο Αζές. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός πέντε Τούρκων στρατιωτών. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από την κουρδική πλευρά.

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες και για τον αριθμό των νεκρών, καθώς η κάθε πλευρά εμφανίζει τα δικά της στοιχεία και κατηγορεί την άλλη πλευρά για επιθέσεις σε πολίτες.

Θύματα στο θέατρο αυτό του παραλόγου είναι οι άμαχοι πολίτες και κάτοικοι των περιοχών αυτών. Πέρα από τις εφιαλτικές εικόνες με νεκρούς, τραυματίες και χαλάσματα, ​αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη της «Πηγής Ειρήνης» φέρεται να έχουν τραπεί σε φυγή τουλάχιστον 70.000 άνθρωποι.

Στους 342 ανέρχονται οι νεκροί «τρομοκράτες του PKK – YPG», σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

«Στόχος μας είναι να βάλουμε ένα τέλος στην ύπαρξη των τρομοκρατών – ιδίως σε Ισλαμικό Κράτος, PKK/PYD-YPG – ανατολικά του Ευφράτη και να εγκαταστήσουμε μια ζώνη ειρήνης για να διασφαλίσουμε ότι οι Σύροι αδελφοί μας θα επιστρέψουν στα σπίτια τους» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ μετά από συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού ΓΕΕΘΑ και των αρχηγών στρατού, αεροπορίας και ναυτικού.

Επτά άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα στην πόλη Ταλ Αμπιάντ και στα περίχωρά της, στη βόρεια Συρία, η οποία εδώ και τρεις ημέρες αποτελεί στόχο τουρκικής επίθεσης, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τουρκική επιδρομή κατά την οποία επλήγη το αυτοκίνητό τους ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις μάχες, ενώ τρεις άλλοι σκοτώθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές.

Από την πλευρά τους, οι κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) κάνουν λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς αμάχους από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν στοχεύουν αμάχους στο Καμισλί και στο Ντέρικ.

Επιπλέον, διέψευσαν την κατηγορία των Κούρδων για δολοφονία βρέφους από τον τουρκικό στρατό.

The Turkish Armed Forces neutralized the PKK/PYD-YPG terrorists who killed innocent civilians today, and destroyed their positions.#MSB #TSK #OperationPeaceSpring pic.twitter.com/voWFqNATBF

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019