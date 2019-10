Φατίχ-Γιαβούζ: Drone, Φρεγάτες, υποβρύχια, μαζί με τα τουρκικά γεωτρύπανα

Απτόητη -παρά τις προειδοποιήσεις Αθήνας και Λευκωσίας- προχωρά τις δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία.

Η Αγκυρα συνεχίζει τον πόλεμο νεύρων στην περιοχή, με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας να δημοσιεύει μία σειρά φωτογραφιών από τα τουρκικά γεωτρύπανα.

Φρεγάτες, υποβρύχια, τορπιλάκατοι, κορβέτες, drone αλλά και αεροσκάφη που συνοδεύουν τα πλοία Φατίχ και Γιαβούζ, περιλαμβάνονται σε αυτές, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

«Στην ανατολική Μεσόγειο συνεχίζουν να βρίσκονται αδιάλειπτα οι πλατφόρμες γεώτρησης Φατίχ και Γιαβούζι, οι φρεγάτες TCG Orucreis και TCG Gazianter, υποβρύχια, πυραυλάκατοι, κορβέτες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού» αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου στο Twitter.

​Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα, με αφορμή τις πρόσφατες τουρκικές NAVTEX εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

«Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει απόλυτη ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας. Τέτοιες ενέργειες ουδόλως συμβάλλουν σε αυτό, αντίθετα υπονομεύουν κάθε προσπάθεια εδραίωσης της ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή» σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Αθήνας.

Και προστίθεται: «Εκφράζουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία και καλούμε για μία ακόμη φορά την Τουρκία να σεβασθεί το Διεθνές Δίκαιο, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου ξεκινά τo «Γιαβούζ» γεώτρηση νότια της Κύπρου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διμερών Πολιτικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας-Αεροπορίας-Συνόρων, πρέσβη Τσαγατάι Ερτζίγιες.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με μήνυμά του στο Τwitter, αναφέρει ότι η περιοχή στην οποία θα πραγματοποιήσει γεώτρηση το «Γιαβούζ» αποτελεί τουρκική υφαλοκρηπίδα που έχει καταγραφεί στα Ηνωμένα Έθνη.

Η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί βάσει άδειας που παραχώρησε η τουρκική κυβέρνηση στην κρατική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) το 2012.

Yavuz will launch a new round of offshore drilling operations on 7 October 2019.The drilling area lies within the Turkish CS registered with the UN and in the permit licenses that 🇹🇷 Government granted to TP, which were published in the Turkish Official Gazette in 2012. pic.twitter.com/ugFCBTJZze

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) October 4, 2019