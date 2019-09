Χρεοκοπία Thomas Cook : Η τελευταία πτήση πριν το μπαμ

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης της Thomas Cook, ενώ μέλος του πληρώματος ανακοίνωνε προς τους επιβάτες τη χρεοκοπία της εταιρίας.

«Ηταν απρόσμενο, δεν ήταν αναγκαίο. Σας ευχαριστούμε πολύ, είστε θαυμάσιοι», ακούγεται από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους.

Η βρετανική εταιρεία οργάνωσε το 1841 το πρώτο οργανωμένο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα aller-retour με τρένο από το Λέστερ στο Λουμπόροου της κεντρικής Αγγλίας για 500 άτομα με προσυμφωνημένη ενιαία ταρίφα. Πλέον υπό άμεση απειλή βρίσκονται 22.000 θέσεις εργασίας, οι 9.000 εκ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

A Thomas Cook crew member gave a tearful speech after passengers banded together so they were paid for their final flight.

