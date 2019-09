Tραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στοχεύει την Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να απελευθερώσει στα σύνορα της Ευρώπης τους τζιχαντιστές που κρατούνται από τους συμμάχους του στη Συρία, εάν η Γαλλία, η Γερμανία και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν δεχτούν να επαναπατρίσουν τους υπηκόους τους.

«Νίκησα το χαλιφάτο του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, υποδεχόμενος στο Οβάλ Γραφείο τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον. «Και τώρα, έχουμε χιλιάδες αιχμαλώτους πολέμου, μαχητές του ΙΚ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους ξένους μαχητές που αιχμαλωτίστηκαν από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), τον αραβοκουρδικό συνασπισμό στον οποίο βασίστηκε η Ουάσινγκτον για να εκδιώξει τους τζιχαντιστές από τις εκτάσεις που είχαν υπό τον έλεγχό τους στη βορειοανατολική Συρία.

President Trump threatens to leave captured ISIS fighters at borders if Europe doesn’t take them back https://t.co/PEF9JfniSs pic.twitter.com/yRqJ0xGBLy

— CBS News (@CBSNews) September 20, 2019