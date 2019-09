Τραμπ καλεί Πεντάγωνο να ετοιμάσει σχέδιο επίθεσης κατά Ιράν – Σε Σ. Αραβία και ΗΑΕ ο Πομπέο

Αξιωματούχοι του αμερικανικού Πενταγώνου διατάχθηκαν να σχεδιάσουν ενδεχόμενη αντίδραση των ΗΠΑ στην επίθεση που δέχθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και σε συνάντηση που είχαν χθες με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος αναμένει από το βασίλειο να αποφασίσει το τρόπο της δικής του αντίδρασης, πριν αποφασίσει για τις (πολεμικές) κινήσεις των ΗΠΑ, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά και πηγές που έχουν λάβει γνώση για το σκεπτικό που υπάρχει κι αναπτύσσεται στην Ουάσινγκτον.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς ξεκαθάρισε ότι η ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ, είναι μία επιλογή.

Δύο Αμερικανοί αμυντικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πεντάγωνο διατάχθηκε να να καταρτίσει ένα «σχέδιο» αντίδρασης στην διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, τόνισαν ότι δεν έγινε μία λεπτομερής παρουσίαση των διαθέσιμων αμυντικών επιλογών που υπάρχουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγή που έχει λάβει γνώση για τις συζητήσεις που γίνονται στον Λευκό Οίκο η κυβέρνηση Τραμπ έχει την αίσθηση πως ο χρόνος είναι με το μέρος της, καθώς αναπτύσσει την επιχειρηματολογία της κατά του Ιράν. Από την άλλη μεριά, η Τεχεράνη έχει αρνηθεί κάθε ευθύνη για τις επιθέσεις.

Τις σχετικές διαβουλεύσεις με την Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Τζέντα με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «για να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να αντικρούσουν την ιρανική επιθετικότητα στην περιοχή» όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια μέχρι την επιστροφή του Πομπέο στην Ουάσινγκτον και την πραγματοποίηση σύσκεψης της ομάδας εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ. «Όχι αυθόρμητες αντιδράσεις σε αυτό. [Οι κινήσεις] είναι προγραμματισμένες, ώστε να αποφευχθεί μία ανόητη ενέργεια», τόνισε η ίδια πηγή. Η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ προκαλεί (ήδη) την άσκησης κριτικής.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που έχει υποστηρίξει την εκδήλωση μιας αμερικανικής επιθετικής ενέργειας κατά του Ιράν μέσω βομβαρδισμού, ως αντίδραση στην επίθεση που δέχτηκε η Σαουδική Αραβία, προχώρησε χθες σε μία ανάρτηση στο Twitter γράφοντας ότι: «η μετρημένη αντίδραση από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone έγινε αντιληπτή από την κυβέρνηση του Ιράν ως μία ένδειξη αδυναμίας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ του απάντησε γράφοντας στο Twitter: «Όχι Λίντσεϊ ήταν ένα δείγμα ισχύος που μερικοί άνθρωποι απλά δεν το κατανοούν».

No Lindsey, it was a sign of strength that some people just don’t understand! https://t.co/EU8AvfH7j9

