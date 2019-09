ΔΝΤ: Τι κερδίζει η Ελλάδα από την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου

View this post on Instagram

Σήμερα η Ελλάδα κατέθεσε αίτημα για πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού μέρους του δανείου της χώρας από το ΔΝΤ. Η κίνηση αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, βελτιώνει τους δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και εξοικονομεί πόρους για το Ελληνικό Δημόσιο.