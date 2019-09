Ο Ερντογάν… πλανητάρχης – Ζητά πυρηνικά όπλα

Την επιθυμία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ομιλία του στην Σεβάστεια ο Τούρκος πρόεδρος αφού μίλησε για την ανάπτυξη της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας δήλωσε ξεκάθαρα πως θέλει κι αυτός πυραύλους για την χώρα του, καθώς διαθέτουν κι άλλα κράτη.

«Κάποιοι διαθέτουν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές. Όχι έναν ή δυο. Τότε γιατί να μην έχω πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές. Αυτό δεν το αποδέχομαι. Σήμερα δεν υπάρχει στον κόσμο ανεπτυγμένη χώρα η οποία να μην έχει πυρηνικά όπλα. Όλες έχουν… Δείτε τι κάνουν οι άλλοι ενώ σε μας λένε να μην φτιάξουμε όπλα. Δίπλα μας είναι το Ισραήλ. Με αυτά τα όπλα τους εκφοβίζει όλους» ανέφερε.

WOW

Erdogan hints that Turkey may need to obtain nuclear warheads,

“Some have nuclear missiles, [but they tell us] we shouldn’t have nuclear missiles.

I don’t accept this.

US and Russia have them. Every developing nation has them” pic.twitter.com/xwvRjuMdNq

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 4, 2019