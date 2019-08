Ο απολογισμός της συνάντησης Μητσοτάκη-Μέρκελ: Πού συμφώνησαν

German Chancellor Angela Merkel, left, and Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, right, shake hands after a joint press conference as part of a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Thursday, Aug. 29, 2019. (AP Photo/Michael Sohn)

Ικανοποιημένη εμφανίστηκε η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εκ μέρους της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική αποστολή στο Βερολίνο. «Η καγκελάριος Μέρκελ ήταν απολύτως ενήμερη και συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την ταχύτητα με την οποία προχώρησαν οι αλλαγές στη χώρα μέσα στις πρώτες 50 ημέρες της νέας κυβέρνησης. Συμπεριλαμβανομένων πολλών δύσκολων θεμάτων όπως της αγοράς εργασίας (άρση του «φρένου» στις προσλήψεις) και τα άμεσης προτεραιότητας βήματα σταθεροποίησης της ΔΕΗ. Αλλά και σε θέματα με μεγάλη ουσιαστική και συμβολική σημασία, όπως η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της κατάστασης στο Μάτι» ανέφεραν οι πηγές της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές που γίνονται από τη νέα κυβέρνηση για τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας «είναι αλλαγές που γίνονται από εμάς γιατί αφορούν πρωτίστως εμάς». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ Μέρκελ και Μητσοτάκη συμφωνήθηκε η εκπόνηση ενός «πράσινου επενδυτικού σχεδίου» για τη δεκαετία 2020-2030. Οι δύο ηγέτες μίλησαν για τη δυνατότητα να υπάρξει κύμα επενδύσεων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, των δράσεων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και της ηλεκτροκίνησης ιδιαίτερα με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χώρα μας. Επιφορτίστηκαν επίσης οι δύο Υπουργοί Οικονομικών να συντονίσουν τα επόμενα βήματα – και τους λοιπούς συναρμόδιους Υπουργούς – μέχρι τη διενέργεια του μεγάλου Επενδυτικού Forum στις αρχές του επόμενου έτους. Κατεγράφη επίσης συναντίληψη για τις προτεραιότητες γύρω από το μεταναστευτικό με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Αλληλεγγύης με τον δίκαιο καταμερισμό όσων δικαιούνται άσυλο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης και υπευθυνότητας με την φύλαξη των θαλασσίων και εν γένει των ευρωπαϊκών συνόρων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αρχής της υπευθυνότητας, τονίστηκε η ανάγκη καταπολέμησης των κυκλωμάτων διακινητών από τους χώρες εισόδου. Ιδίως για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ευρωπαϊκής ένωσης Τουρκίας συμφωνήθηκε η Ελλάδα να ενισχύσει τις επιστροφές η δε Τουρκία να συγκρατήσει τις ροές ελέγχοντας τα δίκτυα των διακινητών. Εξαιρετικής σπουδαιότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι το γεγονός ότι η γερμανική πλευρά έδειξε να ασπάζεται την σημασία της πρωτοβουλίας RescEU για την οποία μέχρι πρόσφατα ήταν ιδιαιτέρως επιφυλακτική. Όπως και στο Παρίσι έτσι και στο Βερολίνο τέθηκε το ζήτημα της Τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όπως και στο Παρίσι εκφράστηκε απόλυτη αλληλεγγύη και στήριξη στην Κύπρο, καθώς είναι κοινή πεποίθηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Τουρκία προβαίνει σε παράνομες, αντίθετες με το διεθνές δίκαιο ενέργειες.