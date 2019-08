German Chancellor Angela Merkel, right, and Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, speak during a joint press conference as part of a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Thursday, Aug. 29, 2019. (AP Photo/Michael Sohn)

Εμφανώς ξαφνιασμένη, αλλά και… χαμογελώντας υποδέχτηκε τα γερμανικά του Κυριάκου Μητσοτάκη η Άνγκελα Μέρκελ. Η καγκελάριος της Γερμανίας χαμογέλασε μπροστά στη επιλογή του έλληνα πρωθυπουργού να κλείσει τις δηλώσεις του στην καγκελαρία μιλώντας (άψογα) γερμανικά. Όταν ακούσθηκε ο κ.Μητσοτάκης να λέει «είμαι ο πέμπτος πρωθυπουργός….» στα γερμανικά, η κ. Μέρκελ στράφηκε προς το μέρος του εμφανώς ευχαριστημένη. Δείτε το βίντεο:

https://tv.in.gr/uploads/20190829/151934_videoplayback.mp4