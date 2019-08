Το κόκκινο σπρέι… μίλησε: «Pogba out»

Μετά από τα λάθη του στα ματς με την Γουλβς και την Κρίσταλ Πάλας ο Πολ Πογκμπά βρέθηκε στο στόχαστρο ακόμα και ρατσιστικών επιθέσεων, ενώ οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ φρόντισαν να κάνουν κατανοητή την δυσαρέσκειά τους.

Η αποδοκιμασία τους εκφράστηκε ως εξής. Έγραψαν με κόκκινο σπρέι τη φράση Pogba out (Πογκμπά έξω) πάνω σε μία πινακίδα που βρίσκεται έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, στο Κάρινγκτον.

«Δεν επιτρέπεται στους παίκτες να σταματούν και να υπογράφουν αυτόγραφα λόγω προβλημάτων ασφαλείας», αναφέρει με λευκά γράμματα η σχετική πινακίδα, η οποία πλέον αποτελεί απόδειξη της αγανάκτησης των οπαδών προς τον Πολ Πογκμπά.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία:

Photo: ‘Pogba Out’ has been spray-painted on a sign outside Carrington #mulive [sun via @MUnitedFR] pic.twitter.com/SvcC1SYy0C

— utdreport (@utdreport) August 28, 2019