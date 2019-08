Τσέρι: «Υπάρχει μεγάλο βάρος στις πλάτες μου»

Ο Ουίλ Τσέρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς ο Ντέιβιντ Μπλατ αποφάσισε να τον κρατήσει στον Ολυμπιακό.

Με δύο αναρτήσεις του στο twitter έδειξε το τι αναμένεται να συμβεί τις επόμενες μέρες.

«Ποτέ δεν μάζεψα τόσο νωρίς τα πράγματά μου για να πάω στην Ευρώπη. Οι βαλίτσες μου είναι ήδη έτοιμες για την Ελλάδα.

Υπάρχει μεγάλο βάρος στις πλάτες μου. Γι’ αυτό πρέπει να απολαύσω την οικογένειά μου αυτές τις τελευταίες εβδομάδες».

Never packed so early for overseas in my life. My bags are packed and ready to go to Greece already!

— will cherry (@willcherry5) August 7, 2019