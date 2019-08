Ανακοίνωσε Τζένκινσον η Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)

Σε μία πολύ καλή μεταγραφή προχώρησε η Νότιγχαμ Φόρεστ καθώς απέκτησε τον Καρλ Τζένκινσον από την Άρσεναλ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 27χρονος αμυντικός μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της άμυνας, όμως κατά βάση αγωνίζεται ως δεξιός αμυντικός.

Ο Τζένκινσον ξεκίνησε την καριέρα του από την Τσάρλτον το 2008 και έμεινε στην ομάδα έως το 2011, ενώ υπήρξε και ένας μηνιαίος δανεισμός το 2010, από το Νοέμβρη έως τον Δεκέμβρη.

Τον Ιούλη του 2011 πωλήθηκε στην Άρσεναλ όπου έμεινε έως και τώρα με δύο ενδιάμεσους δανεισμούς σε Γουέστ Χαμ (2014- Γενάρη 2016) και σε Μπέρμινχαμ (2017-2018).

Την περσινή σεζόν είχε 8 συμμετοχές με τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

🤝 Jenkinson joins!#NFFC are delighted to announce the signing of England international defender @carljenkinson for an undisclosed fee from @Arsenal on a three-year contract. pic.twitter.com/JbeH0aERUv

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 7, 2019