Απίστευτη υποδοχή για τον Ντάνι Άλβες στη Βραζιλία (vid)

Ο Ντάνι Άλβες ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του, στην ομάδα της Σάο Πάολο.

Οι φίλαθλοι της ομάδας φρόντισαν να του δείξουν πως νιώθουν γι’ αυτή του την απόφαση με μία θερμότατη, τουλάχιστον, υποδοχή στο αεροδρόμιο.

Ο Βραζιλιάνος μπακ χαφ, ρέκορντμαν τίτλων καθώς μετρά 42 στην καριέρα του, φαίνεται να απόλαυσε ιδιαίτερα την υποδοχή του.

🎥🇾🇪 Quer imagens lindas e exclusivas da festa que a nossa torcida fez para @DaniAlvesD2 no aeroporto? Quer ver as reações do #GoodCrazy ? Corre aí para assistir ao vídeo completo: https://t.co/C0s1DyktvN pic.twitter.com/2rZpzgNI5L

When you sign one one of the world’s best ever defenders….

The scenes in Sao Paolo to welcome Dani Alves were pretty crazy. (📹 Dani Alves) pic.twitter.com/sTX8wNQKiz

— Match of the Day (@BBCMOTD) August 6, 2019