Επίσημα στη Μπριζ ο Μινιολέ

Στο Βέλγιο για λογαριασμό της Μπριζ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σιμόν Μινιολέ.

Μετά από έξι χρόνια παρουσίας κάτω από τα δοκάρια της Λίβερπουλ, ο 31χρονος τερματοφύλακας πήρε την απόφαση να επαναπατριστεί, δίνοντας τελικά τα χέρια με τη βελγική ομάδα.

Κύριος λόγος για την αποχώρηση του έμπειρου τερματοφύλακα από την Αγγλία ήταν η επιθυμία του να αγωνίζεται κάπου βασικός, με τη Μπρίζ να του προσφέρει με ευχαρίστηση αυτή την ευκαιρία.

Από την πλευρά τους, οι «κόκκινοι» θα βάλουν στα ταμεία τους το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως, η πώληση του Βέλγου αναμένεται να βγάλει ξανά την ομάδα του Μέρσεϊσαιντ στη μεταγραφική αγορά, προκειμένου να βρεθεί ο νέος αναπληρωματικός του Άλισον.

