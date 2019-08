Ευρωβαρόμετρο: Πιο απαισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ οι Έλληνες

EU open day,to celebrate Europe Day, the European institutions will open their doors to the public in Brussels, Belgium, 6 May 2017/Ανοιχτή ημέρα της ΕΕ, για τον εορτάσμο της Ημέρας της Ευρώπης, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί θα ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό, στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, στις 6 Μαΐου 2017 στις

Οι πιο απαισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ παραμένουν οι Έλληνες σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύεται σήμερα. Συγκεκριμένα, αν και η αισιοδοξία για το μέλλον ενισχύθηκε στην Ελλάδα από το περασμένο φθινόπωρο κατά 8%, είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία οι απαισιόδοξες γνώμες είναι περισσότερες από τις αισιόδοξες (51% έναντι 45%). Συνολικά, η πλειονότητα των Ευρωπαίων αισιοδοξεί για το μέλλον της ΕΕ (61%, +3 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ μόνο το 34% (-3) είναι απαισιόδοξοι. Η αισιοδοξία είναι μεγαλύτερη στην Ιρλανδία (85%), τη Δανία (79%), τη Λιθουανία (76%) και την Πολωνία (74%). Λιγότερο έντονη είναι η αισιοδοξία στο Ηνωμένο Βασίλειο (47% έναντι 46%) και στη Γαλλία (50% έναντι 45%). Σε ό,τι αφορά, την εικόνα της ΕΕ, η αναλογία των ερωτηθέντων που έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ (45%) αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την άνοιξη του 2009 (48%). Σημαντική ήταν η αύξηση και στην Ελλάδα (33%, +8%). Εξάλλου, κατά 6% αυξήθηκε και η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην ΕΕ φτάνοντας στο 33% σε σχέση με 44% ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε νέο ρεκόρ έφτασε, επίσης, η υποστήριξη των Ευρωπαίων στο ευρώ, με πάνω από τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (76%, +1 ποσοστιαία μονάδα, +9 από την άνοιξη του 2014) στην ευρωζώνη να είναι υπέρ του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ. Στην ΕΕ συνολικά, η στήριξη για το ευρώ είναι σταθερή στο 62%, καθώς στις χώρες εκτός ευρωζώνης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάσσεται κατά του ενιαίου νομίσματος. Στην Ελλάδα, το ποσοστό υποστήριξης του ευρώ έφτασε το 70% (+3% από το φθινόπωρο). Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα παρατηρείται το χαμηλότερο ποσοστό θετικών γνωμών για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Μόλις 7% δηλώνει ότι η οικονομική κατάσταση είναι καλή, σε σχέση με 49% στην ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (94%), στη Δανία (91%) και στις Κάτω Χώρες (90%). Ωστόσο, βελτιωμένη κατά 5% παρουσιάζεται η άποψη των Ελλήνων για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, φτάνοντας το 23%. Το 48% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πιστεύει πως θα παραμείνει σταθερή και το 27% ότι θα επιδεινωθεί. Ως πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αναδειχθήκαν η ανεργία (49%), η οικονομική κατάσταση (45%), το δημόσιο χρέος (22%) και η φορολογία (16%). Σε ό,τι αφορά την πιο σημαντική πηγή ανησυχίας στην ΕΕ, οι Έλληνες ανέδειξαν κατά 37% τη μετανάστευση (34% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεύτερη θέση οι Ευρωπαίοι ανέδειξαν την κλιματική αλλαγή (22%, +6%), την ώρα που τα ελληνικά ποσοστά ήταν καθηλωμένα στο 6%. Το «Τακτικό Ευρωβαρόμετρο- Άνοιξη 2019» πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τις 7 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2019 στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ