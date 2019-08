Citi Open: Στον τελικό ο Κύργιος, έβαλε stop στον Τσιτσιπά

Όσοι περίμεναν έναν μεγάλο ημιτελικό με ανατροπές, μεγάλα σερί και θέαμα μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Νικ Κύργιου, έπεσαν μέσα! Οι δύο τενίστες αγωνίστηκαν σε πολύ υψηλό επίπεδο με τον Ελληνοαυστραλό μετά από 2 ώρες και 7 λεπτά να αναδεικνύεται νικητής με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 7-6[6]) και να περνά στον τελικό της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ ο Κύργιος έκανε πρώτος μπρέικ για το 2-1, αυξάνοντας το προβάδισμά του σε 3-1 αμέσως μετά. Στη συνέχεια κατάφερε να βρει τις απαντήσεις, διατήρησε το +2 στα γκέιμ και επικράτησε με 6-4.

Το δεύτερο σετ άρχισε άσχημα για τον Τσιτσιπά που βρέθηκε να χάνει με 2-0. Με μια μεγάλη αντεπίθεση όμως ο Στέφανος όχι μόνο ισοφάρισε σε 2-2, αλλά βρέθηκε να νικά και με 5-2. Τελικά επικράτησε με 6-3, ισοφάρισε 1-1 στα σετ και ανάγκασε τον Κύργιο να σπάσει τη ρακέτα του!

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι χέρι μέχρι το τέλος. Ο Κύργιος πάντα προηγούνταν, αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφάριζε, μέχρι και το 6-6. Στο τάι μπρέικ ο Ελληνοαυστραλός έφτασε να νικά με 5-1, ο Τσιτσιπάς απάντησε και ισοφάρισε σε 5-5 και βρέθηκε μάλιστα μια ανάσα από τη μεγάλη νίκη, προηγούμενος με 6-5.

Nick’s trick 🙌@NickKyrgios squeaks by Stefanos Tsitsipas to reach the @CitiOpen final, 6-4 3-6 7-6(7). #CO19 pic.twitter.com/9g8y6VPnx8

— Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2019