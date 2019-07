Με την ερυθρόλευκη εμφάνιση θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Πλζεν (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:30) την Βικτόρια Πλζεν στο Καραϊσκάκη, στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι μετά το 0-0 του πρώτου ματς θέλουν τη νίκη και την πρόκριση στον επόμενο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί όπου θα τους περιμένει η Μπασακσεχίρ.

Στο αποψινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα πατήσει το χορτάρι του φαληρικού γηπέδου, φορώντας την κλασική ερυθρόλευκη εμφάνιση του, αυτή που πρωτοφόρεσε στο μεγάλο φιλικό παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι ερυθρόλευκοι με ανάρτηση τους στα social media έγραψαν χαρακτηριστικά: «Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ!».

Δείτε την εμφάνιση που θα φορέσει ο Ολυμπιακός:

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this LEGEND! 👊🏻⚽️⚪️🔴 #Olympiacos #UCL #OLYVIK @ChampionsLeague @fcviktorkaplzen pic.twitter.com/UOCZFzW0EV

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 30, 2019