Σεισμός στην Αθήνα: Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι για τα 4,2 Ρίχτερ

Street scenes after an earthquake in Athens, Greece on July 19, 2019. / Εικόνες δρόμου έπειτα από σεισμό στην Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019.

Καθησυχαστικοί εμφανίστηκαν οι σεισμολόγοι λίγα λεπτά μετά τον σεισμό των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής με επίκεντρο τη Μαγούλα, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τον σεισμό που «τράνταξε» την Αθήνα την περασμένη Παρασκευή. Μιλώντας στο One Channel ο διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας πως πρόκειται για μετασεισμό που ακολουθεί τον κύριο σεισμό των 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή (19/7). Ο κ. Καραστάθης επεσήμανε πως όσο απομακρυνόμαστε από τον κύριο σεισμό, δεν είναι αναγκαστικό να ακολουθείται φθίνουσα πορεία στη μετασεισμική δραστηριότητα ωστόσο αραιώνει η ακολουθία. Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίστηκε και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καθηγητής Άκης Τσελέντης, δήλωσε μάλιστα ότι ο σεισμός δεν προκαλεί ανησυχία και εντάσσεται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού της 19ης Ιουλίου. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, δήλωσε ότι δεν αποκλείονται μεγαλύτεροι μετασεισμοί από τον σημερινό σεισμό. «Αναμένουμε τέτοιου είδους σεισμούς. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μετασεισμική ακολουθία. Ενδέχεται κάποιοι από αυτούς να είναι ίδιου μεγέθους ίσως και μεγαλύτεροι. Όχι πιθανό αλλά δεν αποκλείεται κιόλας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον σεισμό» είπε στο κεντρικό δελτίο του One Channel ο σεισμολόγος και καθηγητής Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκκας, με αφορμή τη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή στην Αττική το απόγευμα της Κυριακής. Ο κ. Λέκκας υποστήριξε ότι «ήταν ένας μεγάλος μετασεισμός 4,2 Ρίχτερ που τον περιμέναμε» και συμπλήρωσε πως «δεν με ανησυχεί, είναι μέσα στα πλαίσια που είχαμε προδιαγράψει». Τόνισε πως το επικεντρό του βρίσκεται στο ίδιο σημείο με την σεισμική δόνηση των προηγούμενων ημερών και σημείωσε πως «δεν υπάρχουν βλάβες ή επεκτάσεις ζημιών». Ταυτόχρονα συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι μια και «δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιον μεγάλο σεισμό».