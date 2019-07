First government cabinet meeting of the newly elected government of New Democracy party, in the Hellenic Parliament, in Athens, Greece on July 10, 2019. / Πρώτο υπουργικό συμβούλιo της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις 10 Ιουλίου 2019.

Γενέθλιά έχει σήμερα, Κυριακή 28 Ιουλίου ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1974 και έτσι κλείνει σήμερα τα 45 του χρόνια. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν καλεσμένος το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΪ και θέλησε να ευχηθεί στον πρώην πρωθυπουργό: «Του εύχομαι χρόνια πολλά, να έχει υγεία, να χαίρεται την οικογένειά του και να απολαμβάνει τα πολλά χρόνια στην αντιπολίτευση». Δείτε στο βίντεο την ευχή του Αδ. Γεωργιάδη και την αντίδραση του Γ. Αυτιά:

https://tv.in.gr/uploads/20190728/162149_2019-07-28-15-21-08-8796.mp4