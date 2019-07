Γιορτή της Δημοκρατίας / Τσίπρας: Το παρακάναμε με τον πολιτικό πολιτισμό

Reception for the 45nd anniversary of the restoration of Democracy in the garden of the Presidential Palace, in Athens, on July 24, 2019. / Δεξίωση για για την 45η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, στην Αθήνα, στις 24 Ιουλίου, 2019.

Υπήρχε ανέκαθεν από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή ένα μυστήριο γύρω από το Κιόσκι του Προεδρικού Μεγάρου, εκεί όπου ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί, στη γιορτή της Δημοκρατίας, σ΄ένα ασφαλές περιβάλλον τους πολιτικούς αρχηγούς, μακριά από ενοχλητικές κάμερες και δημοσιογράφους, με τις κυρίες του Λυκείου Ελληνίδων ως ντεκόρ για να συζητήσουν. Τι άραγε συζητούν τόσες ώρες; Δηλαδή τι μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα τη στιγμή που επί τέσσερα και πλέον χρόνια αντάλλασσαν σοβαρότατες κατηγορίες και μόλις προχθές στη συζήτηση για τις προγραμματικέ δηλώσεις της κυβέρνησης ανέβασαν τους τόνους; Ή τι μπορεί να λέει ο (πολύς) Γιάνης Βαρουφάκης με τον Αλέξη Τσίπρα; Μπορούν άραγε να συνομιλούν απευθείας; Ανθρώπινα; Ή θέλουν κάποιον διαμεσολαβητή, όπως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο, που έκανε τον «ενδιάμεσο» ανάμεσα στον Βαρουφάκη και τον Τσίπρα και πολλές φορές ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κι όμως στο Κιόσκι υπήρξε, ίσως υπέρ του δέοντος πολιτικός πολιτισμός. Τόσο που ο κ. Τσίπρας έλεγε αργότερα χαμογελώντας ότι το «παρακάναμε με τον πολιτικό πολιτισμό». Πρώτο θέμα συζήτησης, έτσι για να σπάσει ο πάγος ήταν η… μόλυνση στην Κίνα. Δηλαδή η ανάπτυξη της Κίνας η οποία έχει αρνητικές συνέπειες στον κλιματισμό. Η πρώτη πολιτική παρατήρηση όμως ήλθε από την Φώφη Γεννηματά, η οποία διαπίστωσε, την ώρα που ο σεφ του Προεδρικού Στέφανος τους πρόσφερε κρύα drings, ότι οι περισσότεροι προσκεκλημένοι στο Κιόσκι του Προεδρικού έχουν κάτι από… ΠαΣοΚ πάνω τους, όπως τους έλεγε. Τώρα δεν ξέρω για τον Πρ. Παυλόπουλο, αλλά σίγουρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει τίποτα από ΠαΣοΚ, εκτός βεβαίως εάν είχε πιάσει δουλειά επί ΠαΣοΚ, αλλά αυτό δεν ήταν το νόημα της κυρίας Γεννηματά. Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ εννοούσε προφανώς τον Γιάνη Βαρουφάκη στους «κάποτε Πασόκους» και όντως ήταν αφού χρημάτισε σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου. Ουδείς γνωρίζει εάν συμπεριέλαβε και τον κ. Βελόπουλο στους πρώην Πασόκους αλλά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης (πρώην βουλευτής του Γ.Καρατζαφέρη) τους… κούφανε όλους αναφέροντάς τους ότι ο αδελφός του ήταν κάποτε υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ. Στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τα τρία νομοσχέδια που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή, λέγοντάς τους ότι έως τις 9 Αυγούστου θα έχουν ψηφιστεί και τα τρία και ότι αμέσως μετά η Βουλή θα κλείσει έως τις 20 Αυγούστου για τις εορτές του Δεκαπενταύγουστου. Ισως η πιο πολιτική συζήτηση (πάντοτε στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού) έγινε με θέμα τους επιτρόπους: «Παλεύουν να πάρουν κάποιο χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης στην Κομισιόν, αλλά δεν ξέρω εάν τα καταφέρουν», έλεγε αργότερα για την κυβέρνηση σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας. Πάντως στο Κιόσκι ειπώθηκαν όλες οι πιθανότητες για τα χαρτοφυλάκια που μπορεί να πάρει η Ελλάδα στην Κομισιόν και αμέσως μετά υπήρξε μία ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στον κ. Μητσοτάκη και τον κ.Τσίπρα για τους νέους επιτρόπους και τι χαρτοφυλάκια θα μπορούσαν να αναλάβουν Οχι αυτή τη φορά δεν υπήρξαν συζητήσεις, ούτε για το πόσο μαύρισε ο καθένας (όπως συνήθιζε να ανοίγει κουβέντα για το… μαύρισμα ο κ. Τσίπρας), ούτε πού θα πάνε εφέτος διακοπές, αφού η Βουλή δεν θα κλείσει το καλοκαίρι, παρά μερικές ημέρες το Δεκαπενταύγουστου. Ούτε βεβαίως ο κ. Τσίπρας αισθάνθηκε την ανάγκη να δικαιολογηθεί (όπως έκανε πρόπερσι) για το εξοχικό στο Σούνιο που ενοικιάζει από εφοπλιστή κάθε καλοκαίρι. Ο πολιτικός που συγκέντρωσε τα περισσότερα φλας των φωτογράφων, τις πιο πολλές σέλφι και τις περισσότερες χειραψίες ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ηταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι θυμόταν τον κάθε έναν που χαιρετούσε και είχε κάτι να του πει. Ο κ. Τσίπρας κατέφθασε συνοδευόμενος από την Ολγα Γεροβασίλη, ενώ πολύ κοντά του βρισκόταν συνεχώς ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Μπαίνοντας στο Προεδρικό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε εναγκαλισμό μετά σταυρωτού φιλιού με την Ελλη Στάη, η οποία μάλλον συνέχισε ένα είδος πολιτικού φλερτ (αν μπορεί να ονομαστεί έτσι) που είχε αρχίσει με τον κ.Τσίπρα από τότε που του πήρε συνέντευξη και οι «Ράδιο Αρβύλες» είχαν δημοσιοποιήσει το back stage. Τότε που η Ελλη διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν της έκανε ακόμα πρόταση για να πολιτευθεί. Αυτή τη φορά στους δροσερούς κήπους του προεδρικού η κυρία Στάη, όπως την άκουσαν οι γύρω της, ζήτησε από τον κ. Τσίπρα επαγγελματικό ραντεβού. Το ίδιο ζήτησε και ένας άλλος δημοσιογράφος. Ο κ. Τσίπρας (και τον άκουσαν όλοι) ανταποκρίθηκε στο αίτημα τους λέγοντάς τους να έλθουν και οι δυο μαζί ή ξεχωριστά, με την κυρία Στάη να χαμογελά και να του λέει μόνη μου δεν έρχομαι είναι επικίνδυνο», ( ή κάπως έτσι). Εφέτος δεν είχε ούτε ορχήστρα της ΑΣΔΕΝ και η δεξίωση ήταν λιτή. Προσφέρθηκαν μικρά τυροπιτάκια, μικρά μπιφτετάκια, καρότα πιπεριές σε ντιπ, κρασί και αναψυκτικά. Ισως η πιο συμπαθής παρουσία ήταν του Διονύση Σαββόπουλου. Κάποια στιγμή ρωτήθηκε εάν τον ενδιαφέρει να είναι υποψήφιος στην πολιτική. Αρνήθηκε λέγοντας ότι ο πολιτικός θα πρέπει να δρα αμέσως ενώ ο καλλιτέχνης έχει χρόνο για να σκεφτεί και μετά να δράσει. Από τους πρώην πρωθυπουργούς που κλήθηκαν εμφανίστηκε μόνον ο Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο οι γαλάζιοι βουλευτές σχημάτισαν πηγαδάκια γύρω του και τον ρωτούσαν για τα πρώτα βήματα της νέας κυβέρνησης. Ηταν συγκινητική η αναφορά του Προέδρου στους νεκρούς στο Μάτι, σημειώνοντας ότι πέρυσι η γιορτή της Δημοκρατίας ματαιώθηκε για να τιμήσουμε με το πένθος μας τη μνήμη τους. Διαβεβαίωσε μάλιστα τους πάντες ότι « η τραγωδία στο Μάτι και τα θύματά της δεν θα λησμονηθούν ποτέ».