Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού (pic)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω social media έδωσε στη δημοσιότητα την νέα εμφάνιση που θα φορούν οι ερυθρόλευκοι στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση των πειραιωτών είναι γκρι χρώματος, όπως μπορείτε να δείτε και από την ανάρτηση που έκανε η ομάδα του λιμανιού στο twitter.

H νέα εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας μας είναι γκρι. Η Ελλάδα είναι KA-TA-KO-KKI-NH! 💪 / Οur new away jersey is grey. Greece is R-E-D. We rule this land! 💪#olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasFootball #DareToCreate pic.twitter.com/6gvhc6O3Yk

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 23, 2019