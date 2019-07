Απίστευτος Καντέρ: «Ο Ερντογάν δεν έπαθε καρδιά, γιατι δεν έχει»

Αργά το βράδυ η πληροφορία πως ο Ερντογάν πέθανε από καρδιακό επεισόδιο κατέκλυσε το ίντερνετ αλλά και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία παγκοσμίως.

Πλήθος κόσμου αντέδρασε με διάφορους τρόπους στην είδηση αυτή, αλλά πραγματικά όλα τα λεφτά είναι ο σχολιασμός της από τον παίκτη των Σέλτικς, Ενές Καντέρ. Ο Τούρκος μπασκετμπολίστα αναπαρήγαγε μέσω twitter την είδηση, τονίζοντας με δεικτικό τρόπο πως «Δεν μπορεί να έπαθε καρδιά, γιατί δεν έχει».

He can’t have a heart attack.

He doesn’t have a heart. https://t.co/QUgy86rwLF

— Enes Kanter (@EnesKanter) July 22, 2019