Ανυπομονεί να παίξει με την εθνική των ΗΠΑ ο Σμαρτ (pic)

Η εθνική ομάδα της Αμερικής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το training camp της, με σκοπό να αποφασίσει ο Γκρεγκ Πόποβιτς ποιους δώδεκα παίκτες θα πάρει τελικά μαζί του στην Κίνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις πρώτες αποχωρήσεις να έχουν ξεκινήσει δημιουργώντας κενά στο ρόστερ.

Έτσι ο τεχνικός των Σαν Αντόνιο Σπερς αποφάσισε να φέρει τους Μάρκους Σμαρτ, Τζέιλεν Μπράουν και Ταντέους Γιανγκ ώστε να συμπληρώσει την 18αδα που θα πάρει μαζί του στην προετοιμασία της ομάδας.

Μάλιστα ο ένας εξ αυτών, ο Μάρκους Σμαρτ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter δήλωσε ανυπόμονος να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο, καθώς το θεωρεί μεγάλη τιμή, αλλά και να παίξει δίπλα στους συμπαίκτες του στους Μπόστον Σέλτικς, Κέμπα Ουόκερ και Τζέισον Τέιτουμ.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Twitter ο Σμαρτ:

«Μού αρέσει να παίζω, ανεξάρτητα από το που. Αλλά το να παίζω στην εθνική ΗΠΑ ήταν κάτι που το βίωσα για λίγο. Το παίρνω σοβαρά και είμαι ευγνώμων μόνο που με σκέφτηκαν. Οι Σέλτικς είναι τα πάντα για εμένα. Αλλά το να φορέσω το εθνόσημο είναι ο κόσμος όλος. Το να το κάνω με τους συμπαίκτες μου, Ουόκερ και Τέιτουμ, είναι… φωτιά!».

I love playin don’t matter where. But playing for @usabasketball is somethin I’ve been a part of for a while. I take it serious & am 🙏🏾 to even be thought of. ☘️ is everything to me. But to wear 🇺🇸 means the world to me. To do it w my teammates @KembaWalker & @jaytatum0 is 🔥 🔥

— marcus smart (@smart_MS3) July 23, 2019