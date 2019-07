Επίσημο το deal Κουφού – ΤΣΣΚΑ

Δεν ηταν απλά… καπνός τελικά. Ο Κώστας Κουφός είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να ανακοινώνουν την απόκτηση του ομογενή σέντερ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όπως πρώτα έγραψε to10.gr και στη συνέχεια επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος του Yahoo, Κρις Χέινς, ο Κουφός θα παίξει στους Ρώσους μέχρι το καλοκαίρι του 2021, έχοντας συνολικές αποδοχές 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για μια μεταγραφή που προκαλεί αίσθηση, με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας πλέον να έχει μια πανίσχυρη front line και να δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει οπωσδήποτε το back to back.

H συγκεκριμένη εξέλιξη αφήνει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό καθώς δεν υπάρχει άλλη ενδιαφερόμενη ομάδα στην Ευρωλίγκα, ενώ οι Σπερς δεν φαίνονται διατεθειμένοι να πληρώσουν το buy out του για να τον φέρουν στο Σαν Αντόνιο.

Η ανακοίνωση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Kostas Koufos to make his debut in Europe with CSKA 🔥

Center @kostakoufos (30 y.o., 213 cm) signed 2-year contract with our club.

The contract has the options for both club and the player (only in case of NBA offer) after the first year. pic.twitter.com/jdFyAilpxN

— CSKA Moscow (@cskabasket) July 19, 2019