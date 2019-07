Υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού από δημοσιογράφο του BBC

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο φιλικό με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, επικράτησε με 3-0 και έδειξε πανέτοιμος για τα δύο παιχνίδια με τη Βικτόρια Πλζεν.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν εξαιρετικοί στην αναμέτρηση με τους Άγγλους, όμως αυτό που προκάλεσε την προσοχή περισσότερο από οτιδήποτε ήταν η παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών γέμισαν το Καραϊσκάκη μέσα Ιουλίου και δημιούργησαν για άλλη μια φορά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με τον δημοσιογράφο του BBC, Τσάρλι Σλάτερ να μένει άφωνος.

Ο δημοσιογράφους που πήρε τη συνέντευξη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο πασίγνωστο μέσο, είδε από κοντά το παιχνίδι με τη Νότιγχαμ και έζησε με τα μάτια του την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Ο Σλάτερ μάλιστα με ανάρτηση του στο Twitter δήλωσε εκστασιασμένος με τον θόρυβο που είχε στο παιχνίδι από τον κόσμο, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν κατάμεστο μέσα σε περίοδο προετοιμασίας.

«Δεν έχω ακούσει θόρυβο σαν και αυτόν που έκαναν οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα του βράδυ. Απίστευτο και είναι ακόμα στην προετοιμασία», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

I have never heard noise like the noise being made by the @olympiacos_org fans this evening! Unbelievable and it’s only preseason!!!😳😳😳 pic.twitter.com/nWt2dUc4z0

— Charlie Slater (@CharlieSlater15) July 16, 2019