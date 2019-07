Μάικ Πομπέο: Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας σε αν. Μεσόγειο και Βαλκάνια

Η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας-Ουάσινγκτον, βρέθηκε στο επίκεντρο του πρώτου τετ-α-τετ που είχε ο νέος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον Αμερικανό ομόλογο του, Μάικ Πομπέο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και είναι ένας σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο NATO, έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, μετά την συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

Ο κ. Πομπέο προσέθεσε πως προσβλέπει στη συνέχιση της στενής συνεργασίας με την Αθήνα, ώστε να προωθηθεί η «σταθερότητα και η ευρωστία» στην περιοχή.

I had a good conversation with Greek Foreign Minister @NikosDendias. Greece is a pillar of stability in the Eastern Mediterranean and Balkans and an important @NATO Ally. We look forward to continuing to working closely together to promote stability & prosperity in the region. pic.twitter.com/MaqOqK44rz

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 17, 2019