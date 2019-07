Τσαβούσογλου: Και 4ο πλοίο στη Μεσόγειο – Οι αποφάσεις της ΕΕ είναι αδύνατον να εφαρμοστούν

Λίγες μόλις ώρες μετά την επιθετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών με την οποία η Αγκυρα ουσιαστικά απέρριπτε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης για κυρώσεις που υιοθέτησαν οι 28 υπουργοί Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου όχι μόνο δεν πτοείται αλλά φαίνεται πως περνά και στην αντεπίθεση, τραβώντας το σκοινί στα άκρα.

Με δηλώσεις του, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, αναφέρει πως «δεν υπάρχει λόγος να λάβουμε σοβαρά» τις αποφάσεις της ΕΕ για την ανατολική Μεσόγειο και στέλνει μήνυμα ότι η Άγκυρα θα αυξήσει τις δραστηριότητές της στην ανατολική Μεσόγειο, στέλνοντας και τέταρτο πλοίο στην περιοχή.

Ο ίδιος απέρριψε μάλιστα το ενδεχόμενο εφαρμογής των αποφάσεων της ΕΕ. Η ΕΕ γνωρίζει ότι οι αποφάσεις της εναντίον της Τουρκίας είναι αδύνατο να εφαρμοστούν, επισήμανε ο Τσαβούσογλου.

#BREAKING Ankara will increase its activities in Eastern Mediterranean, send 4th ship to region, says Turkish foreign minister

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 16, 2019