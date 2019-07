Στους Σέλτικς για 1 ακόμα χρόνο ο Ουοναμέικερ

Έντονη ήταν η φημολογία για την περίπτωση του Μπράντλεϊ Ουοναμέικερ αναφορικά με τους Ερυθρόλευκους.

Το «10» που έψαξε λίγο παραπάνω την υπόθεση του έμπειρου άσου και πρώην αθλητή του Ντέιβιντ Μπλατ στην Νταρουσάφακα επιβεβαιώνεται λίγες ώρες μετά καθώς ο 29χρονος παραμένει στη Βοστώνη για ακόμα ένα χρόνο!

Ο Αμερικανός γκαρντ πέρυσι πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τους «Κέλτες» να τον αποκτούν από την Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μπορεί ο έμπειρος άσος να μην βρήκε θέση βασικού στην ομάδα του Μπραντ Στίβενς, όμως οι Σέλτικς αποφάσισαν να τον προσεγγίσουν ξανά και εκείνος δέχτηκε να παραμείνει στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, κλείνοντας την πόρτα στην Ευρώπη.

Free agent guard Brad Wanamaker is returning to the Boston Celtics on a one-year deal, agent Steve McCaskill tells ESPN. Wanamaker played six seasons in Europe before joining the Celtics last season as the oldest rookie (29) in the NBA.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2019