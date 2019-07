«Ο Λέοναρντ απέρριψε Κλίπερς και υπογράφει στους Λέικερς»

Την ώρα που ο Κέβιν Ντουράντ έκλεινε στους Νετς και οι φίλοι του NBA κοιτούσαν εκστατικά τον… χάρτη των ομάδων του πρωταθλήματος να αλλάζει, οι Λος Άντζελες Λέικερς παρέμειναν… σιωπηλοί την πρώτη μέρα της Free Agency!

Φαίνεται, όμως, πως σύντομα θα κάνουν εκ νέου… θόρυβο. Όπως στην περίπτωση του Άντονι Ντέιβις, με το πλάνο τους να περιλαμβάνει τη μία «βόμβα» μετά την άλλη για τις επόμενες μέρες!

Μια νέα superteam είναι προ των πυλών. ΛεΜπρόν, Ντέιβις και Κούζμα περιμένουν τους νέους τους συμπαίκτες και τα σενάρια στο ΝΒΑ μιλούν για τουλάχιστον 4 προσθήκες που θα κάνουν τη διαφορά.

Σύμφωνα μάλιστα με αμερικανικά Μέσα και συγκεκριμένα με τον ρεπόρτερ του ΕSPN, Chris Broussard, ο Καουάι Λέοναρντ ενημέρωσε τους Κλίπερς πως δεν θα υπογράψει σε εκείνους, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στους Λέικερς.

«Έμαθα ότι ο Λέοναρντ είναι πολύ κοντά στους Λέικερς. Έχει μιλήσει με τους Κλίπερς και τους ενημέρωσε πως δεν θα υπογράψει σε αυτούς. Σήμερα η αύριο θα ανακοινώσει πως θα πάει Λέικερς», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

@Chris_Broussard might not have had the accurate time, but is still confident Kawhi Leonard will be with the @Lakers #LakeShow https://t.co/9swcD8ZG3v

