Πυροδοτεί την «βόμβα» Μίροτιτς η Μπαρτσελόνα! (pic)

Έτοιμη να πυροδοτήσει την μεγαλύτερη μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού στην Ευρώπη φαίνεται να είναι η Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο έγκυρος Σαμς Χαράνια, ο Νίκολα Μίροτιτς βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής για την Ευρώπη, καθώς αναμένεται να υπογράψει στην Μπαρτσελόνα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η ισπανική ομάδα «ξηλώθηκε» προκειμένου να πει το «ναι» ο φόργουορντ των Μπακς, καθώς οι ετήσιες απολαβές του την χρονιά που ολοκληρώθηκε έφτασαν τα 12,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο και πρώην παίκτης των Σικάγο Μπουλς και των Νιου Όρλεαν Πέλικανς, έφτασε με τους Μιλγουόκι Μπακς μέχρι τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας μετρώντας 15,2 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά ματς.

NBA free agent Nikola Mirotic has decided to sign with Euroleague club Barcelona, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Mirotic was in the market for $45-50M total in contract in the NBA.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2019