Ολυμπιακός : Η ανάρτηση του Βαλμπουενά μετά το ντεμπούτο του

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την πολωνική Πόγκον (1-1) το απόγευμα της Παρασκευής (28/06) με τον Ματιέ Βαλμπουενά να είναι ένα από τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα που παρέταξε ο Πέδρο Μαρτίνς.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Γάλλος αστέρας εξέφρασε τη χαρά του για το ντεμπούτο του στα ερυθρόλευκα και τη συμμετοχή του στο πρώτο φιλικό των Πειραιωτών επί πολωνικού εδάφους, στο οποίο αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο.

«Τα πρώτα μου λεπτά και το πρώτο μου ματς με τα νέα χρώματα. Νιώθω καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Γάλλος άσος.

First minutes and first match with my new colors 🔴⚪️ #Olympiacos

Feeling good 💪 pic.twitter.com/4uvf2DDJca

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) June 28, 2019