Ο Σφαιρόπουλος θέλει τον Παπανικολάου στη Μακάμπι

Για την απόκτηση του Κώστα Παπανικολάου ενδιαφέρεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ σύμφωνα με δημοσίευμα σε ξένο MME.

Ο προπονητής της ομάδας από το Ισραήλ, Γιάννης Σφαιρόπουλος, φέρεται να έχει στην λίστα για τους παίκτες που θέλει να δει να αγωνίζονται με την ομάδα του τον φόργουοντ του Ολυμπιακού.

Ο διεθνής άσος έχει συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το 2021, ωστόσο το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως οι Ισραηλινοί εξετάζουν την περίπτωση του και ποντάρουν στο γεγονός πως έχει αρκετά καλές σχέσεις με τον τεχνικό τους από την συνεργασία τους στους Πειραιώτες.

Σε περίπτωση που ο 28χρονος αναζητήσει κάποιον άλλον σταθμό στην καριέρα του τότε η Μακάμπι πρόκειται να κινηθεί για την απόκτηση του. Σημειωτέον οι Ισραηλινοί φέρονται να εκδήλωσαν ενδιαφέρον και για τον Κώστα Σλούκα.

Maccabi Tel Aviv has two major targets and they’re both Greek. My story on @Medium https://t.co/8yXHyByaSR

— Orazio Francesco Cauchi (@paxer89) June 22, 2019