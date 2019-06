Η υπόκλιση και το «ευχαριστώ» του Παναθηναϊκού στον Πιτίνο

Ο Ρικ Πιτίνο αποφάσισε να μην συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και να γυρίσει πίσω στην Αμερική για να κοιτάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 66χρονος προπονητής πρόσφερε πολλά στους «πράσινους» ειδικά στον αγωνιστικό τομέα.

Ο ΚΑΕ με ανακοίνωση της ευχαρίστησε τον Αμερικανό κόουτς για όλα όσα πρόσφερε και του ευχήθηκε καλή επιτυχία σε ότι κάνει από εδώ και πέρα, χαρακτηρίζοντας τον ως μια σπουδαία προσωπικότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Ρικ Πιτίνο:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ευχαριστεί από καρδιάς τον κ. Ρικ Πιτίνο για την εξαιρετική συνεργασία και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας του.

Πρόκειται για μια ακόμα σπουδαία προσωπικότητα του παγκόσμιου αθλητισμού που αποτέλεσε μέρος της ιστορίας του Παναθηναϊκού, για έναν σπουδαίο άνθρωπο και προπονητή, ο οποίος τίμησε με την παρουσία το ελληνικό και κατ’ επέκταση το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Αμερικάνος Hall Of Famer φεύγει σαν φίλος και φίλος θα παραμείνει για πάντα.

Σε ευχαριστούμε για όλα, coach!»

Panathinaikos BC OPAP would like to thank Mr @RealPitino for his excellent cooperation and wishes him every success in his life and in his career. ☘🙏🏼

