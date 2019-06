Ο Χάρι Κέιν παντρεύτηκε την καλύτερη φίλη του

Την εκλεκτή της καρδιάς του, Κέιτ Γκούντλαντ, παντρεύτηκε ο Χάρι Κέιν και ο άσος της Τότεναμ δεν έχασε ευκαιρία να ανεβάσει φωτογραφίες στο twitter, από την πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή του ζευγαριού.

Ο Κέιν μάλιστα έγραψε την εξής λεζάντα, η οποία συνόδευσε τις δύο φωτογραφίες:

«Επιτέλους κατάφερα να παντρευτώ την καλύτερή μου φίλη. Σε αγαπάω Κέιτ Γκούντλαντ», ήταν τα λόγια του Άγγλου επιθετικού για τη σύζυγό του.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Finally got to marry my Best Friend! I love you @KateGoodlandx 💖😍 pic.twitter.com/WObPHeWBzR

— Harry Kane (@HKane) June 21, 2019