BBC : Αυτή είναι η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Νεϊμάρ

Γερό μπάσιμο για την απόκτηση του Νεϊμάρ έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με το BBC, οι Μαδριλένοι κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν ύψους 129 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προσέφεραν και τον Γκάρεθ Μπέιλ σαν έμψυχο αντάλλαγμα.

Το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύματα από τη Γαλλία κάνουν λόγο για απόφαση του ιδιοκτήτη των Παριζιάνων, Νασέρ Αλ Κελαϊφί να δεχτεί κάποια ικανοποιητική πρόταση για τον βραζιλιάνο, γεγονός που άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου.

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ φαίνονται πως είναι οι κύριοι μνηστήρες του 27χρονου άσου, ο οποίος με τη σειρά του θα ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στην Ισπανία είτε φορώντας ξανά τα χρώματα των «μπλαουγκράνα» είτε αλλάζοντας στρατόπεδο για χάρη των Μαδριλένων.

Πάντως, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, οι «Μερένχες» ήταν εκείνοι που έκαναν πρώτοι την κίνηση για την απόκτηση του 27χρονου, σε ακόμη μια απόδειξη πως δεν πρόκειται να βάλουν από τώρα… φρένο στα μεταγραφικά.

