Το top 10 των τελικών του NBA

Τορόντο Ράπτορς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ήταν οι μονομάχοι των φετινών τελικών του NBA. Εκεί όπου οι Καναδοί ως το μεγάλο αουτσάιντερ κατάφεραν μετά από έξι αναμετρήσεις να ρίξουν στο καναβάτσο τους πρωταθλητές Γουόριορς.

Η σειρά των αγώνων είχε πολύ αμφίρροπα παιχνίδια με ένταση, αγωνία, ατυχίες, τραυματισμούς αλλά και πολύ θέαμα.

Εκεί ακριβώς εστίασε το NBA και μας προσφέρει το βίντεο με τις 10 καλύτερες φάσεις των τελικών της Λίγκας.

The TOP 10 PLAYS of the 2019 #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/4WfvFGrSgM

— NBA (@NBA) June 18, 2019