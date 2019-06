Συνελήφθη ο Πλατινί για το Μουντιάλ του Κατάρ!

Η Αστυνομία της Γαλλίας συνέλαβε τον πρώην πρόεδρο της UEFA, Μισέλ Πλατινί, για την υπόθεση της ανάθεσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ!

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον Γάλλο πρώην ισχυρό άνδρα της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας το πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιείται για παρατυπίες στον τρόπο με τον οποίο το Κατάρ ανέλαβε τη διεξαγωγή του επόμενου Μουντιάλ.

Ειδικότερα, η γαλλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του παλαίμαχο άσου της Γιουβέντους και της εθνικής Γαλλίας, λόγω διαφθοράς, καθώς είχε μπλέξει το όνομα του με παρανομίες και παρατυπίες σχετικά με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ασιατική χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πλατινί κατηγορείται για την ανάθεση του Μουντιάλ στο Κατάρ και οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, για τον Γάλλο πρώην πρόεδρο της UEFA. Υπενθυμίζεται ότι ο Πλατινί είχε χάσει την προεδρία της UEFA λόγω παράνομης πληρωμής από τον τότε πρόεδρο της FIFA Σεπ Μπλάτερ, το 2011.

