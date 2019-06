Επισήμως «ερυθρόλευκος» και ο Κάιπερς

Καταιγίδα ανακοινώσεων σήμερα (18/06) από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εν αρχή ήταν ο Χιλάλ Σουντανί, ακολούθησε ο Μπρούνο και τώρα ο Ούγκο Κάιπερς!

Ο γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου 1997, Βέλγος επιθετικός βρέθηκε στη χώρα μας ακριβώς στο 2017. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, στο… άγνωστο της Football League. Ως ότου εξελιχθεί σε ποδοσφαιρικό… αξιοθέατο της Κρήτης. Γιατί αν και δεν το περίμενε κανείς, έκλεψε καρδιές με τον Εργοτέλη.

Και μάλιστα με τη πρώτη (2017-18). Τόσο καλός που σύντομα ανάγκασε τους σκάουτ πολλών και διάφορων ποδοσφαιρικών club να ψάχνουν συχνά-πυκνά πτήση για το Ηράκλειο: 22 γκολ και 3 ασίστ σε 28 συμμετοχές. Πώς να μην ακολουθήσεις τα… χνάρια του. Πώς να μην μπεις στον πειρασμό έπειτα από έναν τέτοιο απολογισμό.

Το περσινό καλοκαίρι, οι Κρητικοί παρά τη θέληση του ουσιαστικά συμφώνησαν την πώληση του στην ΑΕΚ, υποχρεώνοντας να τα βρει μαζί της και αυτό τον ώθησε να το τραβήξει ως τα άκρα. Εξελίχθηκε σε ένα σίριαλ η περίπτωση του, αλλά βλέποντας το πια από απόσταση μπορεί να πει κανείς ότι στο τέλος νίκησε.

Έκανε το δικό του, έστω και αν αυτό τον ανάγκασε να μείνει έναν ολόκληρο χρόνο εκτός δράσης.

Ο 22χρονος Βέλγος επιθετικός επέστρεψε δριμύτερος. Διεκδικώντας πια την ευκαιρία της ζωής του: Τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Δείτε το σχετικό tweet των Ερυθρόλευκων:

«Ούγκο Κάιπερς καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Hugo Cuypers welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪»

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 18, 2019