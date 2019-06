Ανακοίνωσε Μπρούνο ο Ολυμπιακός

Λιγότερο από μία ώρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Χιλάλ Σουντανί, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ακόμα έναν παίκτη.

Ο λόγος για τον 25χρονο Βραζιλιάνο Φελίπε Μπρούνο που συστήθηκε στο ελληνικό κοινό φορώντας ενάμιση χρόνο τα χρώματα του Ατρομήτου (45 συμ, 4 γκολ, 7 ασίστ)

Στο Περιστέρι χρησιμοποιήθηκε πολύ ως ακραίος, αλλά όπως έχουμε γράψει στο «10» ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, τον προορίζει για τον άξονα. Σαν δεύτερο επιθετικό, σαν επιτελικό χαφ: Σαν μια άλλη αγωνιστική version του Φορτούνη.

Ο Ολυμπιακός της επόμενης σεζόν λοιπόν, έχει Ματιέ Βαλμπουενά και Μασούρα αριστερά. Τον Φορτούνη και τον Μπρούνο στον άξονα. Τον Ποντένσε και τον νεοαποκτηθέντα Σουντανί δεξιά. Και έξτρα επιλογή τον Λάζαρο.

«Μπρούνο Φελίπε καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Bruno Felipe welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪»

Μπρούνο Φελίπε καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Bruno Felipe welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #BrunoFelipe #WelcomeBruno pic.twitter.com/02SUbwS2XH

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 18, 2019