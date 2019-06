Τσιτσιπάς: Τι έγραψε για την γιορτή του πατέρα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πια ένα «μεγάλο» όνομα στο παγκόσμιο τένις. Όπως έχει πει και ο ίδιος η στήριξη του είναι οι γονείς του.

Ο πατέρας του, Απόστολος, είναι εκείνος που εμφύσησε στον Στέφανο την αγάπη για τον αθλητισμό.

Με αφορμή την γιορτή του πατέρα, ο Στέφανος θέλησε να γράψει ένα τρυφερό μήνυμα για τον πατέρα του. Αφού ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία, από τότε που ήταν μικρό παιδί, έγραψε στο Twitter:

«Ένας άνδρας που μεγαλώνει τα παιδιά του με φροντίδα, αγάπη και υπομονή. Ένας άνδρας που δίνει συμβουλές και διδάσκει με το παράδειγμά του. Χαρούμενη ημέρα του πατέρα».

A man who raises children with care, love and patience. A man who gives advice and teaches by example.

