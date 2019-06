Τραγική τροπή στη γιορτή των Ράπτορς – Πυροβολισμοί και τραυματίες

Τραγική τροπή παίρνει η γιορτή των πρωταθλητών του ΝΒΑ Ράπτορς στο Τορόντο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί και υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Προς το παρόν, δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν οι τραυματισμοί σημειώθηκαν από τους πυροβολισμούς ή από τον πανικό που προκλήθηκε με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες από τα πυρά αγνώστου ή αγνώστων, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας του πανικού που ακολούθησε.

Στο twitter έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος, ενώ άλλοι τους καλούν να επιδείξουν ψυχραιμία και να μην τρέχουν. Ωστόσο, δεδομένων των περιστατικών τρομοκρατικών επιθέσεων σε συγκεντρώσεις πολιτών, είναι επόμενο αυτού του είδους οι παραινέσεις να μην λαμβάνονται υπόψη.

Fans running after a shooting near the Raptors Championship Parade. Video: @suntooz pic.twitter.com/VbulyBS3kq — Ballislife.com (@Ballislife) June 17, 2019

BREAKING: At least 2 people reportedly been shot, 2 other people in custody and 2 firearms recovered by police following a shooting at the Toronto Raptors victory parade. Several others reportedly injured due to stampede: pic.twitter.com/k9F4rio5mh — Live Report (@tweetlivereport) June 17, 2019

Police say they've received reports of shots fired near Toronto Raptors victory event at Nathan Phillips Square. Organizers urge calm but no one is asked to leave area. Prime Minister and other dignitaries remain on stage. Event continues after brief pause. — CBC News Alerts (@CBCAlerts) June 17, 2019

Στο Τορόντο είχε συγκεντρωθεί πλήθος περίπου 2.000.000 για να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από την τοπική ομάδα, τους Ράπτορς, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, από το 1995.