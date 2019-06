Επίσημο: Επέστρεψε στη Ζαλγκίρις ο Λεκαβίτσιους!

Παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι κι επίσημα ο Λούκας Λεκαβίτσιους, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ανακοινώνει την απόκτηση του.

Ο 25χρονος γκαρντ μετά από δύο χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό, επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε και θα τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Σάρας, ο οποίος είχε εισηγηθεί την επιστροφή του στη διοίκηση της Ζαλγκίρις.

Ο «Λέκα» έμεινε ελεύθερος από το τριφύλλι και συμφώνησε με τη Ζαλγκίρις υπογράφοντας συμβόλαιο με τους Λιθουανούς.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, στα δύο χρόνια που έμεινε στην Ελλάδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2018, 2019) κι ένα Κύπελλο Ελλάδας (2019).

Δείτε την ανακοίνωση της Ζαλγκίρις:

Welcome back Lukas! After a two years in 🇬🇷, Lukas #Lekavicius will be wearing the green-and-white of #Zalgiris once again! 💚 #Euroleague #ManoKomanda #MyTeam #Kaunas pic.twitter.com/dW2QkOsrFH

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 17, 2019