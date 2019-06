Κόπα Αμέρικα: Αργεντινή- Κολομβία 0-2

Το δράμα του Λιό Μέσι με τα χρώματα της εθνικής Αργεντινής όπως φαίνεται έχει και συνέχεια. Έναν χρόνο μετά τον πικρό επίλογο στα γήπεδα της Ρωσίας, οι Γκαούτσος φαίνεται πως έχουν… δρόμο μπροστά ως ότου σηκώσουν κεφάλι. Και τέλος πάντων αυτό δεν συνέβη στην πρεμιέρα τους στο Κόπα Αμέρικα της Βραζιλίας. Η Κολομβία αποδείχτηκε σκληρή για τα δόντια τους και το αποτέλεσμα δεν σηκώνει πολλές κουβέντες. Οι Καφετέιρος του Κάρλος Κεϊρόζ επικράτησαν με 2-0 (Μαρτίνες 71΄, Ζαπάτα 86΄) και πήραν κεφάλι με το καλησπέρα στο Β γκρουπ της διοργάνωσης.

Στον όμιλο που υπάρχουν ακόμη η Παραγουάη και το Κατάρ. Εννοείτε πως έπειτα από αυτό το αποτέλεσμα η Κολομβία ουσιαστικά από το ξεκίνημα της έχει τεράστιο προβάδισμα για την πρώτη θέση. Και βέβαια πως η Αργεντινή έμπλεξε. Όλα αυτά σε ένα ματς ισορροπημένο που ουσιαστικά κρίθηκε από την 100% ευστοχία των Κολομβιανών στο δεύτερο ημίχρονο. Δύο –άπιαστα- σουτ στην εστία του Αρμάνι, δύο γκολ. Και τις δύο φορές χτυπώντας από τη δεξιά πλευρά της άμυνας της Αργεντινής.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν από μοιρασμένο έως αδιάφορο. Καλύτερη στιγμή ήταν του Φαλκάο στο 40ό λεπτό, όταν σηκώθηκε για την κεφαλιά, αλλά αυτή πήγε πάνω από την εστία. Νωρίτερα, ο Χάμες είχε πέσει στην περιοχή, ο διαιτητής συμβουλεύτηκε το VAR και, χωρίς κανένα παράπονο από κάποια πλευρά, έδειξε «παίζετε».

Η «Μπιανκοσελέστε» μπήκε πολύ καλύτερα στο δεύτερο μέρος, με τον Παρέδες μόλις στο 47′ να παίρνει μια όμορφη πάσα, αλλά να βρίσκει το αριστερό δοκάρι του Οσπίνα. Ο πορτιέρο της Άρσεναλ απέκρουσε το σουτ του Πετσέλα στο 59′, όπως και την κεφαλιά του Οταμέντι στο 67′ (στην εξέλιξη της φάσης ο Μέσι με νέα κεφαλιά δεν μπόρεσε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα). Τέσσερα λεπτά αργότερα, με τη… συνταγή της κόντρας, η Κολομβία θα έκανε το 0-1, με τον Μαρτίνες να στοχεύει όμορφα στην απέναντι γωνία και να εκτελεί τον Αρμάνι. Οι Αργεντίνοι σάστισαν και, πριν, καταλάβουν τι τους βρήκε, είδαν τον Ζαπάτα να τους τιμωρεί ξανά στο 85ο λεπτό, με ψηλό άπιαστο σουτ για το 0-2.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Αρμάνι, Ταλιαφίκο, Οταμέντι, Πετσέγια, Σαβάρια, Ροδρίγκες (67’ Πισάρο), Παρέδες, Λο Σέσλο, Ντι Μαρία (46’ Ντε Πάουλ), Μέσι, Αγουέρο (79’ Σουάρες)

Κολομβία (Κάρλος Κεϊρόζ): Οσπίνα, Μεδίνα, Μίνα, Σάντσες, Τεσίγιο, Μπάριος, Ουρίμπε, Κουαδράδο (64’ Λέρμα), Χάμες, Μουριέλ (13’ Μαρτίνες), Φαλκάο (81’ Ζαπάτα)

