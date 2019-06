Τρολάρουν τον… καπνιστή Σάρι και τη Γιουβέντους

Ο Μαουρίσιο Σάρι βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στη Γιουβέντους και αρκετοί χρήστες του Twitter άρχισαν να… τρολάρουν τόσο τον Ιταλό τεχνικό όσο και τους «μπιανκονέρι».

Συγκεκριμένα, αρκετοί στάθηκαν πάνω στο γεγονός πως ο 60χρονος αποτελεί μανιώδη καπνιστή για αρκετά χρόνια και δημιούργησαν κάποια χιουμοριστικά σκίτσα για να περιπαίξουν με τον έμπειρο προπονητή.

Αυτό όμως που πραγματικά κλέβει τις εντυπώσεις είναι μια εικόνα που παρουσιάζει το σήμα της Γιουβέντους σαν δυο αναμμένα τσιγάρα, με τον συμβολισμό για την άφιξη του Σάρι στο Τορίνο να είναι εμφανής.

Άλλοι χρήστες των social media πάντως δεν ήταν τόσο ευρηματικοί και αρκέστηκαν απλά σε κάποια χιουμοριστικά σχόλια που αναφέρονταν στον εθισμό του έμπειρου τεχνικού με τη νικοτίνη.

Reports in Italy are suggesting that Maurizio Sarri has agreed a three-year deal with Juventus. 🚬 pic.twitter.com/2dlYfxVXru — FootballJOE (@FootballJOE) June 10, 2019

When coaches and players at Juventus complain about Sarri smoking Cigarettes at practice pic.twitter.com/3EFfvsxVaj — RedCardJT (@RedCardJT) June 13, 2019

Sarri isn’t just tired of Chelsea’s treatment, but because he’s tired of not being able smoke his cigarette regularly and in public. — Abubakar Chelseafc (@OmojagunCFC) June 13, 2019