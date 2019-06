Τελικοί NBA : Οπαδός των Γουόριορς εκτός εαυτού διέλυσε τα πάντα

Ακραία αντίδραση είχε ένας οπαδός των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (ή ενδεχομένως μπασκετόφιλος που έχασε στοίχημα) μετά τη χαριστική βολή από τους Ράπτορς στο Game 6 των τελικών του NBA.

Πρώτα πέταξε το τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση. μετά έριξε και μια καρέκλα (με το ένα πόδι της να καρφώνεται και να τη σπάει), εν συνεχεία ξάπλωσε την οθόνη στο πάτωμα. Ακολούθως έστειλε έναν φίλο του σε άλλο δωμάτιο, διέλυσε έναν υπολογιστή, μια κονσόλα παιχνιδιού και έκανε το σπίτι του καλοκαιρινό!

Τουλάχιστον έβγαλε τα καλώδια από την τηλεόραση και γλύτωσε την ηλεκτροπληξία.

Δείτε το βίντεο:

Warriors losing really got him heated 😂😂😂 pic.twitter.com/MBzkHvwqKY

— NBA Central (@TheNBACentral) June 14, 2019