Εμφάνιση – έκπληξη του Κέβιν Σπέισι στο δικαστήριο

Απρόσμενη εμφάνιση στο δικαστήριο της Μασαχουσέτης έκανε τη Δευτέρα ο Κέβιν Σπέισι, για ακρόαση στην υπόθεση στην οποία κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά έναν νεαρό άνδρα σε μπαρ, το 2016.

Ο ηθοποιός δεν ήταν απαραίτητο να παραστεί στο δικαστήριο. Ωστόσο, έκανε την έκπληξη και εμφανίστηκε, φορώντας γκρι κοστούμι και γυαλιά. Ο 59χρονος ηθοποιός καθόταν σε ένα τραπέζι με τους δικηγόρους του και κατά διαστήματα ψιθύριζε στο αυτί του επικεφαλής της ομάδας του, Αλαν Τζάκσον.

Αρνήθηκε ωστόσο να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό του από το δικαστήριο.

Ο Κέβιν Σπέισι έχει δηλώσει αθώος στην κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης. Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 2,5 χρόνων.

Κατά την ακροαματική διαδικασία τη Δευτέρα, ο Αλαν Τζάκσον χαρακτήρισε γελοία την υπόθεση και κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι ψευδώς αρνούνται πως είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες από το κινητό του ενάγοντα.

Παράλληλα, κάλεσε τον δικαστή να ορίσει την εκδίκαση της υπόθεσης γι’ αυτό το καλοκαίρι, επειδή ο Σπέισι «υποφέρει». Ο δικαστής απάντησε ότι το συντομότερο που μπορεί να εκδικαστεί η υπόθεση είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο.

