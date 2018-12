Αινιγματική εμφάνιση του Κέβιν Σπέισι προκαλεί αναταράξεις στο διαδίκτυο : «Σας έλειψα;»

Με ένα διφορούμενο βίντεο στο διαδίκτυο ο μέγιστος ομολογουμένως Κέβιν Σπέισι προκαλεί εκ νέου αναταράξεις, αυτή τη φορά μέσω διαδικτύου.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά το τσουνάμι αποκαλύψεων εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση, και αφότου ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να διωχθεί ποινικά για σεξουαλική επίθεση σε έφηβο τον Ιούλιο του 2016 κοντά στη Βοστόνη, ο γνωστός ηθοποιός σπάει τη σιωπή του.

«Let Me Be Frank» λέει ο Κέβιν Σπέισι κοιτώντας την κάμερα σε ένα θεατρικό μονόλογο γεμάτο υπαινιγμούς και όλοι αναρωτιούνται: Τι εννοεί; «Επιτρέψτε μου να είμαι ειλικρινής» ή «επιτρέψτε μου να είμαι ο Φρανκ»; (σ.σ. Το Frank σημαίνει ειλικρινής, αλλά και το όνομα του χαρακτήρα που υποδυόταν στο «House of Cards» ήταν «Frank Underwood»).

«Μπορώ να σας υποσχεθώ αυτό: Εάν δεν πλήρωσα το τίμημα για πράγματα που και οι δύο ξέρουμε ότι έκανα, σίγουρα δεν πρόκειται να πληρώσω για πράγματα που δεν έκανα», αναφέρει στο βίντεο 13 περίπου λεπτών που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Ξέρω τι θέλετε. Σίγουρα, μπορεί να προσπάθησαν να μας χωρίσουν, αλλά αυτό που έχουμε είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Άλλωστε έχουμε μοιραστεί τα πάντα εσείς κι εγώ. Σας είπα τα πιο βαθιά μου κρυμμένα και τα πιο σκοτεινά μυστικά. Σας έδειξα ακριβώς για το τι είναι ικανοί οι άνθρωποι. Σας σόκαρα με την ειλικρίνειά μου, αλλά κυρίως σας προκάλεσα και σας έκανα να σκεφτείτε. Και με εμπιστευτήκατε, παρότι ξέρατε ότι δεν έπρεπε», λέει ο Κέβιν Σπέισι.

«Ξέρω τι θέλετε. Ω, σίγουρα, μπορεί να προσπάθησαν να μας χωρίσουν, αλλά αυτό που έχουμε είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Άλλωστε έχουμε μοιραστεί τα πάντα εσείς κι εγώ. Σας είπα τα πιο βαθιά κρυμμένα και τα πιο σκοτεινά μυστικά μου. Σας έδειξα ακριβώς για τι είναι ικανοί οι άνθρωποι. Σας σόκαρα με την ειλικρίνειά μου, αλλά κυρίως σας προκάλεσα και σας έκανα να σκεφτείτε. Και με εμπιστευτήκατε, παρά το ότι ξέρατε ότι δεν έπρεπε. Οπότε δεν τελειώσαμε ό, τι κι αν λέει ο καθένας. Άλλωστε ξέρω τι θέλετε: την επιστροφή μου.

Φυσικά κάποιοι τα πίστεψαν όλα και περίμεναν με ανυπομονησία να τα ομολογήσω. Πεθαίνουν να με ακούσουν να λέω ότι «όλα όσα ειπώθηκαν είναι αλήθεια» και ότι έπαθα ό,τι μου άξιζε. Δεν θα ‘ταν πολύ εύκολο να ήταν όλα τόσο απλά;

Και εσείς και εγώ ξέρουμε ότι ποτέ δεν είναι τόσο απλά, ούτε στην πολιτική ούτε στη ζωή. Όμως δεν θα πιστεύατε τα χειρότερα χωρίς αποδείξεις, σωστά; Δεν θα σπεύδατε να βγάλετε συμπεράσματα χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Θα το κάνατε; Το κάνατε; Αποκλείεται, είστε πιο έξυπνοι από αυτό.

Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι υποθέσεις οδήγησαν σε ένα μη ικανοποιητικό τέλος. Σκεφτείτε πόσο πιο αξιομνημόνευτος θα μπορούσε να είναι ο αποχωρισμός μας. Εάν εγώ κι εσείς μάθαμε κάτι τα τελευταία χρόνια είναι ότι στη ζωή και στην Τέχνη, τίποτα δεν είναι εκτός ορίων. Δεν φοβηθήκαμε για όσα είπαμε για όσα κάναμε, και ακόμα δεν φοβόμαστε. Μπορώ να σας υποσχεθώ το εξής: Αφού δεν πλήρωσα το τίμημα για τα πράγματα που έχω κάνει, σίγουρα δεν πρόκειται να πληρώσω για όσα δεν έχω κάνει.

Σίγουρα θα πουν ότι είμαι ασεβής, ότι δεν παίζω με τους κανόνες, λες και στο παρελθόν έπαιξα ποτέ με τους κανόνες κάποιου. Ποτέ δεν το έκανα και το ξέρετε. Παρά τις σαχλαμάρες, την έχθρα, τα πρωτοσέλιδα, τις καταγγελίες άνευ δίκης – παρά ακόμα και τον θάνατό μου – αισθάνομαι όλως περιέργως καλά. Η αυτοπεποίθησή μου κάθε μέρα δυναμώνει και πολύ σύντομα θα μάθετε όλη την αλήθεια.

Μισό λεπτό. Τώρα που το σκέφτομαι, δε με είδατε ποτέ να πεθαίνω. Με είδατε; Τα φαινόμενα απατούν. Σας έλειψα;»

Ραγδαίες οι δικαστικές εξελίξεις

Στο μεταξύ, ανεξαρτήτως επιστροφής ή μη του Σπέισι στα τηλεοπτικά, οι εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο είναι ραγδαίες. Όπως γράφει η εφημερίδα Boston Globe επικαλούμενη τον εισαγγελέα του νησιού Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη, ο Σπέισι πρόκειται να διωχθεί ποινικά για μια σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός εφήβου, τον Ιούλιο του 2016.

Η αστυνομία του νησιού ερευνούσε από τον Νοέμβριο του 2017 αυτήν την επίθεση, αφού η μητέρα του αγοριού κατήγγειλε τον ηθοποιό, σε μια συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, που επικαλείται τον τοπικό εισαγγελέα Μάικλ Ο’Κίφι, η κατηγορία σε βάρος του πολυβραβευμένου ηθοποιού πρόκειται να απαγγελθεί επισήμως στις 7 Ιανουαρίου.Όταν το κίνημα #MeToo άρχισε να παίρνει διαστάσεις, ο Σπέισι κατηγορήθηκε από πολλούς άνδρες για σεξουαλική παρενόχληση και επιθέσεις όταν ήταν ανήλικοι και η καριέρα του στο Χόλιγουντ φαίνεται ότι καταρρέει.