Αυλαία στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2019

Μέσα σε ένα κλίμα ευφορίας και υπό την μουσική επένδυση του Pepper 96,6, άνοιξε την Πέμπτη η αυλαία του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2019. Την έναρξη του κορυφαίου πολιτιστικού οργανισμού έλαβε χώρα στον εμβληματικό χώρο της Πειραιώς 260, όπου εδώ και 13 χρόνια αγκαλιάζει το εγχείρημα. Οι πόρτες για το κοινό άνοιξαν στις 18:30, με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, να υποδέχεται κοινό και καλλιτέχνες, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για την επίσημη έναρξη.

Την αφετηρία του Φεστιβάλ σήμανε η Πέμπτη 30 Μαΐου, με καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί η Δευτέρα 10 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται σημαντικές και πολυαναμενόμενες δουλειές, τόσο στις αθηναϊκές σκηνές, με κορυφαία το Ηρώδειο, όσο και στο επιβλητικό θέατρο της Επιδαύρου.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του στο τιμόνι του Φεστιβάλ, ύστερα από μία τριετή θητεία, ευχαρίστησε εγκαρδίως όλους όσοι συμπορεύτηκαν αυτά τα χρόνια, ενώ επισήμανε ότι παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν οι βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί έγιναν πραγματικότητα, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψιν ότι πρόκειται για ένα τόσο πολυδιάστατο Φεστιβάλ. Παράλληλα, υπογράμμισε την έμφαση που δόθηκε φέτος στους νέους δημιουργούς, εντάσσοντας ταυτόχρονα για πρώτη φορά στο πρόγραμμα καλλιτεχνικές δράσεις για παιδιά.

Προχωρώντας την ομιλία του, δεν παρέλειψε να αναφέρει την εστίαση του φετινού προγράμματος στο ζήτημα της διαφορετικότητας και του σεβασμού αυτής. Άρρηκτα συνδεδεμένη με το αίτημα αυτό είναι η οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ, η οποία απεικονίζει μία ερμαφρόδιτη φιγούρα ανοιχτή σε πληθώρα ερμηνειών.

Στη συνέχεια, ο λόγος για σύντομους χαιρετισμούς δόθηκε στους ίδιους τους δημιουργούς των εκθέσεων, μεταξύ των οποίων ο Μαρκ Χατζηπατέρας, ο Παύλος Τσάκωνας, η Ίρις Κρητικού και η Αθανασία Σκληρού, ενώ μίλησσε και η σύμβουλος του διεθνούς προγράμματος του Φεστιβάλ Carolin Hochleichter.

Οι εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τα εγκαίνια ήταν πολλές και ξεχωριστές, η κάθε μία για τον λόγο της. Στο χώρο Α της Πειραιώς 260 άνοιξε στις 19:00 η έκθεση «Love Story» της Candice Breitz. Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση, τίθεται το εύλογο ερώτημα του «πως γίνεται το κοινό να δακρύζει στο σινεμά, αλλά να μένει ασυγκίνητο όταν έρχεται αντιμέτωπο με τον πραγματικό ανθρώπινο πόνο». Οι διεθνούς βεληνεκούς ηθοποιοί, Τζούλιαν Μουρ και Άλεκ Μπόλντουιν, αναπαριστούν αποσπάσματα των συνεντεύξεων έξι προσφύγων, των οποίων οι αρχικές και αμοντάριστες συνεντεύξεις προβάλλονται επίσης στο χώρο.

Μισή ώρα αργότερα, στο προαύλιο της Πειραιώς, το εγκατεστημένο διαδραστικό έργο τέχνης του Μαρκ Χατζηπατέρα με τίτλο, «Building hope», υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους να οικοδομήσουν κτίσματα, απλώς συνθέτοντας πολύχρωμα σχήματα που παραπέμπουν σε γεωμετρικές φόρμες. Ακόμα, στην πλαϊνή πλευρά του κτιρίου Α, δεσπόζει η μεγαλοπρεπής τοιχογραφία του εικαστικού Παύλου Τσάκωνα υπό το όνομα, «Two, hands». Σχεδόν απέναντι, μπαίνοντας στο κτίριο Β, και έπειτα από συνεργασία του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης με το Φεστιβάλ Αθηνών, παρατηρεί κανείς έργα ζωγραφικής φιλοτεχνημένα από παιδιά, αποκλειστικά για το φετινό ρεπερτόριο της έκθεσης.

Με τον ήλιο πλέον να έχει δύσει, την σκυτάλη πήραν οι πρεμιέρες των παραστάσεων του Φεστιβάλ, με πρώτες στις 21:00 να είναι οι, sold out, «Μεταμορφώσεις του Οβίδιου», από την ομάδα C. for Circus στον χώρο Ε και το πλήρως ανατρεπτικό «Γένεσις 6, 6-7» της ισπανίδας Angelica Liddell στον χώρο Η. Ο χορός των πρώτων παραστάσεων έκλεισε στις 23:00 με το «#PUNK» της πολυβραβευμένης Nora Chipaumire στον χώρο Α.