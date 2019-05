Οι Μπακς δημοσίευσαν το TOP 5 της ομάδας από τους τελικούς της Ανατολής κόντρα στους Ράπτορς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει τέσσερις παρουσίες! Παρ’ ολίγον μονοπώλιο δηλαδή για τον έλληνα σούπερ σταρ που έχει ξανά την τιμητική του.

Δείτε το video με τις πέντε καλύτερες φάσεις των Μπακς κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς.

Δείτε το βίντεο:

Top Five Plays of the Eastern Conference Finals!! #FearTheDeer | @BMOHarrisBank pic.twitter.com/ki2vMeSiOQ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 29, 2019