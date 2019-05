Ο Αντετοκούνμπο φιγουράρει στα κορυφαία καρφώματα των playoffs

Η χρονιά ολοκληρώθηκε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έφτασε μέχρι τους τελικούς της Ανατολής με τους Μπακς, πραγματοποιώντας την κορυφαία σεζόν στην μέχρι στιγμής καριέρα του.

Βρισκόμαστε εν αναμονή των τελικών του NBA ανάμεσα σε Γουόριορς και Ράπτορς και η διοργανώτρια παρουσίασε βίντεο με τα καλύτερα καρφώματα των playoffs.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος έχει συμμετοχή με το εκπληκτικό του κάρφωμα στον αιφνιδιασμό κόντρα στους Πίστονς, ωστόσο υπάρχει και η φάση που τον έκανε… πόστερ ο Λέοναρντ στους τελικούς της περιφέρειας.

Δείτε το βίντεο:

👀💥 the BEST DUNKS of the #NBAPlayoffs! #ATTSlamDunk pic.twitter.com/Z9oNhiLNdb

— NBA (@NBA) May 28, 2019